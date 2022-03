Mazzola: «Inter, ora c’è il campionato. Inzaghi un vincente». E gufa il Milan!

L’Inter ha archiviato l’eliminazione dalla Champions League contro il Liverpool e pensa già al campionato. Domenica infatti c’è la trasferta di Torino contro i granata con i nerazzurri che devono continuare a correre. Ecco cosa ne pensa un grande ex delle due squadre, Sandro Mazzola.

INTERVISTA – L’Inter ha vinto sì 0-1 ad Anfield ma non è bastato per staccare il pass qualificazione ai quarti di finale. I nerazzurri hanno ora l’impegno contro il Torino domenica per continuare a correre in campionato verso lo scudetto. Su questa partita ha parlato Sandro Mazzola, ex interista ma anche ex granata (giovanili). Ecco un estratto della sua intervista rilasciata a Tuttosport. «Inter? Mi piace, è una squadra tosta. Contro il Liverpool ha fatto bene, sono stati sul pezzo, ma ora devono pensare al campionato. Apprezzo molto Simone Inzaghi: ha il piglio da Inter, la mentalità dei vincenti. L’eliminazione in Champions League ci può stare, anche ai miei tempi il Liverpool era un osso durissimo e ha mantenuto quelle caratteristiche. Scudetto? Lei non mi vede, ma io mi sto toccando qualcosa (ride, ndr). Anzi, dicono una cosa: lo vince sicuramente il Milan».

Fonte: Tuttosport – Paolo Parisi