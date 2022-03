Lautaro Martinez libero di mente, dalla Salernitana arriva il gol a Liverpool

Il gol di Lautaro Martinez contro il Liverpool nasce dalla tripletta contro la Salernitana. Il Toro si è davvero sbloccato, nel gol e nella testa.

VALORE DEL GOL – Quanto conta il gol per gli attaccanti? Per chi volesse un’esemplificazione, il caso Lautaro Martinez nell’ultima settimana o quasi è abbastanza emblematico. L’argentino ha vissuto un febbraio da incubo. Con prestazioni insufficienti, gol su gol sbagliati. Arrivando fino al punto di smettere di tirare. Poi c’è stata Inter-Salernitana. Un punto di svolta, indispensabile per il passaggio successivo.

PRIMO PASSO – Con la Salernitana Lautaro più che sbloccarsi è esploso. Come una bottiglia di champagne chiusa e troppo agitata. Colpo dopo colpo, tiro dopo tiro, ha demolito la difesa di Nicola. Trovando tre gol, i primi tre segnati dall’Inter. Lui stesso ha dichiarato di averne un gran bisogno. Perché al di là dei luoghi comuni agli attaccanti il gol serve e l’astinenza pesava soprattutto a livello mentale. Quei gol contro Dragusin, Fazio e Sepe sono stati i primi semi sparsi per arrivare alla prestazione di Liverpool.

MENTE SGOMBRA – Il Toro ha sofferto nella notte di Champions League. Battagliare contro la difesa di Klopp non è stato semplice. Pochi palloni toccati, una pressione costante. Ma poi è arrivato quel lampo. Quel gol. Quel tiro, così bello e difficile, che si è infilato proprio all’agolino. Quel tiro è figlio della Salernitana. Solo un giocatore libero di testa tenta una conclusione simile. Specialmente dopo aver sbagliato un’occasione molto più semplice, da solo dentro l’area. Ma quella tripletta aveva sbloccato la mente di Lautaro. E a quel punto tutto era possibile. E si è concretizzato proprio ad Anfield.