Matvienko: “Grazie Lukaku! Ci ha aiutato a bloccare uno degli ultimi tiri”

Nikolay Matvienko, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del pareggio contro l’Inter e del colpo di testa di Alexis Sanchez bloccato da Romelu Lukaku

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Nikolay Matvienko, difensore dello Shakhtar Donetsk, sul pareggio in Champions League contro l’Inter. «L’Inter voleva vincere, ma lo volevamo anche noi. Probabilmente possiamo dire che il risultato è positivo e che lo Shakhtar merita di giocare in Europa League questa primavera. Durante la partita però ci siamo persi alcuni momenti, a ripensarci, già te ne penti, perché avresti potuto fare di più. Grazie a Lukaku, ci ha aiutato a bloccare uno degli ultimi tiri che hanno colpito la porta».

RISULTATO – Matvienko sul fatto che possa dirsi soddisfatto del risultato della partita. «Vedi, è successa un'”altalena”. Subito dopo il sorteggio, tutti hanno pensato: almeno agguantiamo l’Europa League. Poi, partendo bene, abbiamo iniziato a parlare dei playoff di Champions League. L'”altalena” è continuata e, in generale, penso che questo risultato sia positivo».

MODULO – Matvienko sulla possibile difficoltà a ricostruire il modulo con tre difensori centrali. «Non è stato difficile, perché gli allenatori ci hanno spiegato tutto molto chiaramente. Ci è stato detto chi doveva correre dove, tutti conoscevano la loro posizione in campo».

OCCASIONI – Matvienko sulla possibilità di segnare quando il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, è entrato nell’area di rigore nel finale di partita. «Abbiamo anche passato dei buoni momenti. Abbiamo effettuato diversi contropiedi bruschi, che purtroppo non si sono tradotti in gol. Anche i tiri sono stati deboli. Bisognava sfruttare meglio queste opportunità, perché le occasioni con squadre del livello di Inter e Real Madrid non sono state tante».

