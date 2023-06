Manchester City-Inter, Lukaku e Dzeko mettono in difficoltà Inzaghi

Inzaghi contro il Torino non ha optato per un turnover esagerato, gestendo al meglio le forze e alternando quelli che potrebbero essere i titolari in finale di Champions League. Uno dei pochi dubbi di formazione in vista di Manchester City-Inter riguarda principalmente l’attacco, con Romelu Lukaku ed Edin Dzeko entrati bene in partita contro i granata.

IN ATTACCO – La vittoria contro il Torino conferma lo straordinario momento di forma dell’Inter che vuole arrivare con tutte le energie fisiche e mentali all’appuntamento più importante degli ultimi tredici anni per il club nerazzurro. Simone Inzaghi non cambia tanto nei titolari e gestisce al meglio le forze tra primo e secondo tempo. Romelu Lukaku, partito titolare con Lautaro Martinez, si è messo ancora una volta in mostra giocando novanta minuti. Edin Dzeko, invece, è entrato nel secondo tempo sfiorando anche un gol. Il ballottaggio in vista di Manchester City-Inter, oggi, è più aperto che mai. In attacco stanno tutti bene, Inzaghi può finalmente concedersi la possibilità di scegliere la coppia più adatta alla finale di Champions League, considerando l’argentino già sicuro di una maglia da titolare.