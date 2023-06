Handanovic in Torino-Inter è uomo chiave dell’impostazione

Torino-Inter ha visto Handanovic tra i suoi protagonisti. Il portiere è andato oltre il suo ruolo canonico, diventando un fattore nella prima impostazione.

UOMO CHIAVE PER USCIRE DAL PRESSING – Torino-Inter ha visto come al solito gli uomini di Juric prodursi in coperture a uomo a tutto campo. Un fatto che tipicamente rende complicata l’impostazione dalla difesa. E per cui diventa fondamentale sfruttare chi marcature fisse non può averne. Vale a dire il portiere. Handanovic è stato praticamente un regista aggiunto.

PASSAGGI E LANCI – Il portiere è risultato terzo assoluto per tocchi della partita. Ecco la mappa che li mostra, presa dal profilo Twitter @markstatsbot:

Handanovic in 65 minuti ha messo insieme 61 tocchi, con 58 passaggi di cui 54 realizzati. Tra questi anche 8 lanci lunghi, di cui 5 realizzati. Giocando anche in verticale, e spingendosi anche fuori dall’area. Con persino un passaggio chiave. Una prova di qualità e personalità, fondamentale per uscire dalla gabbia del pressing del Torino.