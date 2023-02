Lukaku titolare in Inter-Porto, salgono le quotazioni! Idea Inzaghi – SM

Inzaghi sembra sempre più intenzionato col passare delle ore a schierare Lukaku titolare anche in Inter-Porto dopodomani sera. Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi, dà aggiornamenti su come si potrebbe schierare il tecnico in attacco.

CAMBIO DI ROTTA – Romelu Lukaku è tornato al gol sabato, aprendo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese su rigore al 20’. Lo ha fatto a quasi quattro mesi dal suo precedente centro, in Champions League contro il Viktoria Plzen a fine ottobre. Sabato Simone Inzaghi lo ha sostituito a metà ripresa e questo è un segnale, secondo Sport Mediaset, in vista di Inter-Porto. Il giornalista Marco Barzaghi ipotizza che Lukaku giochi assieme a Lautaro Martinez, nell’andata degli ottavi di finale. Prima dell’Udinese sembrava scontato Edin Dzeko titolare, ma quest’ultimo appare entrato in un momento di stanchezza fisica. Situazione denotata anche avantieri, quando ha mancato il 2-1 calciando addosso a Marco Silvestri. Non è poi da sottovalutare il fatto che Dzeko abbia giocato novanta minuti, restando lui in campo anziché Lukaku. La possibilità che in Inter-Porto comincino lui e Lautaro Martinez, con Dzeko arma tattica a gara in corso, è un’idea di Inzaghi e col passare delle ore inizia a diventare concreta.