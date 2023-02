Inter-Porto, Mkhitaryan recuperato! Due dubbi, Lautaro Martinez certo – Sky

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha riportato le ultime novità di formazione in vista di Inter-Porto. Il giornalista dà due favoriti nei ballottaggi di Inzaghi e la sicura presenza di Lautaro Martinez e Mkhitaryan (recuperato).

DUE BALLOTTAGGI – Andrea Paventi ha riportato le ultime novità sulle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista dell’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Porto. Gli aggiornamenti: «È solo una questione di scelte. Chi non vorrebbe giocare un ottavo di finale di Champions League? Per l’allenatore è un vantaggio poter disporre della possibilità di scegliere. L’augurio è quello di potersi allenare al meglio tra oggi e domani per mettere in difficoltà Inzaghi. La formazione ovviamente sarà la migliore possibile, con un paio di dubbi a centrocampo e in attacco. Il tecnico sta tenendo in tensione i tre giocatori offensivi e mi riferisco a Lautaro Martimez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Se l’argentino però è praticamente certo del posto gli altri due de la giocheranno fino alla fine. Il bosniaco è leggermente favorito così come lo è Hakan Calhanoglu su Marcelo Brozovic che dovrebbe giocare insieme a Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan». Mkhitaryan è quindi pienamente recuperato per Inter-Porto, dopo il problema fisico che l’ha costretto al cambio con l’Udinese (vedi articolo).