Lukaku rischia di saltare Inter-Torino? Condizioni da valutare per il belga

Condividi questo articolo

Lukaku è uscito al 75′ della partita di giovedì sera a Verona, con Conte che nelle interviste ha parlato di un infortunio (vedi articolo). In vista di Inter-Torino, che si giocherà lunedì alle ore 21.45, le condizioni del belga sono da valutare.

CAMBIO IN ATTACCO? – «È da verificare, ha avuto un problema alla schiena e all’adduttore». Le parole di Antonio Conte su Romelu Lukaku aprono qualche dubbio sulla presenza del belga in Inter-Torino. Per fortuna il fatto che si giochi lunedì sera dà ventiquattro ore in più per valutarlo, ma non è certo che possa partire titolare. Autore di ventisei gol in quarantadue presenze, contando tutte le competizioni, Lukaku ha saltato solo la partita in casa del Barcellona del 2 ottobre, per un problema fisico che si trascinava dietro da qualche settimana. Nel quarto d’ora senza di lui a Verona la sua assenza si è fatta notare, visto l’ottimo lavoro di protezione del pallone fatto sino al 75′. Fra oggi e domani sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, la speranza è che non sia nulla di grave. Nel caso in cui Lukaku non dovesse farcela per Inter-Torino scontata la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: il primo ha tanto da farsi perdonare.