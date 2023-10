Lukaku, no provocazioni ai tifosi dell’Inter! L’idea in caso di gol – SM

Lukaku sarà uno dei protagonisti di Inter-Roma. Il ritorno del belga a San Siro, nonostante il divieto dei fischietti, non sarà privo di contestazione. Secondo SportMediaset però l’attaccante non ha intenzione di provocare

NO PROVOCAZIONI – L’accoglienza di San Siro a Romelu Lukaku, in occasione di Inter-Roma di domani, sarà decisamente calda. Non saranno permessi i fischietti, vietati dalla procura, ma il clima dello stadio si prospetta rovente con i tifosi nerazzurri che non mancheranno di far sentire il loro disappunto rispetto alle decisioni prese dal belga nel corso dell’estate. Secondo SportMediaset il belga non ha intenzione di alimentare l’ostilità del pubblico di San Siro con gesti che potrebbero apparire provocatori. In caso di gol però non cambierà abitudini: se dovesse segnare esulterà come è solito fare.

Fonte: Sportmediaset.it