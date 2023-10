Padovan: «Inter-Roma? Nessun dubbio sull’esito! Lukaku…»

Domani andrà in scena la sfida fra Inter e Roma, con il ritorno dell’ex Lukaku a San Siro. Del match, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan

NETTA – Queste le parole di Padovan: «Inter-Roma scontro diretto? No perché tra le due squadre ci sono 8 punti. Il valore delle due squadre non dice scontro diretto. La Roma è nettamente inferiore, chi dice che Mourinho ha una rosa da Champions League non dice la verità. Una rosa piena di spine: Dybala quasi sempre infortunato, Pellegrini infortunato, Renato Sanches infortunato. È una Roma che arriva mal ritotta ma arriva da 5 vittorie e non prende gol. Venderà cara la pelle. Io non ho dubbi sull’esito, vincerà l’Inter largamente. Quando gioca ad altissima velocità è difficilmente contrastabile. Lautaro Martinez e Thuram vorranno far vedere a Lukaku, e a se stessi, di essere la coppia più forte del campionato. Il francese mi ha sorpreso per l’intelligenza con cui gioca. Se ci aggiunge anche i gol diventa l’erede di Dzeko con più qualità. Per qualità e rosa è la più forte, ma non sempre i forti vincono. Lukaku? Segna con una frequenza straordinaria. Sta bene, però bloccando lui, e l’Inter lo farà con la marcatura anche doppia, blocchi un reparto. Se lo fermi, probabilmente, fermi la squadra».