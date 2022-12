Lukaku, niente Betis-Inter: occasione persa ma programma definito – TS

Lukaku anche oggi rinvia il ritorno in campo con l’Inter, visto che non è partito per l’amichevole di Siviglia col Betis. Tuttosport segnala il programma dello staff con l’attaccante ma anche l’occasione persa.

ANCHE OGGI TORNA DOMANI – Romelu Lukaku non è – ancora una volta – fra i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per l’amichevole Betis-Inter, in programma oggi alle 18 (vedi articolo). Un’assenza, l’ennesima, arrivata nonostante si sia allenato in gruppo per tutta la settimana, dopo il rientro dai Mondiali. Occasione persa, secondo Tuttosport, visto che Lukaku questo pomeriggio avrebbe avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe in vista di Inter-Napoli. Per farlo prima del big match gli resteranno solo le ultime due amichevoli di fine 2022, contro Reggina e Sassuolo (vedi articolo). La scelta dello staff di Simone Inzaghi è ben precisa: resettare un inizio di stagione negativo, sfruttando l’uscita del Belgio alla fase a gironi. Per questo ha stilato un programma ben definito per Lukaku, che in questi giorni ad Appiano Gentile spesso ha fatto un supplemento di allenamento a parte oltre a quello in gruppo. Ma per ritrovare certezze servirà qualche partita. E prima di Inter-Napoli a Lukaku ne rimarranno soltanto due…

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino