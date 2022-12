Inter, cinque assenti sicuri con il Betis: ecco la scelta di Inzaghi su Lukaku – Sky

L’Inter si mette in viaggio in direzione Spagna in vista dell’amichevole in programma sabato 17 dicembre alle 18 contro il Real Betis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, cinque giocatori non sono stati convocati da mister Simone Inzaghi. Ecco la scelta su Romelu Lukaku.

LA SCELTA – Prosegue molto bene il recupero di Romelu Lukaku dopo l’infortunio e il Mondiale in Qatar, ma l’attaccante belga non è stato convocato in vista dell’amichevole in programma domani contro il Real Betis. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, Simone Inzaghi e il suo staff hanno preferito lasciarlo ad Appiano Gentile dove proseguirà con un lavoro personalizzato post-Mondiale sulla condizione, come lui anche André Onana. I due si rivedranno in campo contro la Reggina giorno 22 dicembre. Non sono partiti con la squadra anche Joaquin Correa alle prese con un problema al tendine (tornerà in Qatar per guardare l’Argentina). A casa anche Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti.