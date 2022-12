Dzeko unico in attacco per Betis-Inter: Inzaghi testa la nuova formula – CdS

Dzeko è l’unico attaccante della prima squadra partito per Siviglia, dove alle 18 si giocherà l’amichevole Betis-Inter. Per il Corriere dello Sport è inevitabile come Inzaghi sia costretto a cambiare qualcosa.

RESTA SOLO UNO – Joaquin Correa e Romelu Lukaku sono fuori perché ancora non al meglio, Lautaro Martinez domani avrà la finale dei Mondiali con l’Argentina. Per l’amichevole Betis-Inter di oggi resta solo Edin Dzeko, unico attaccante della prima squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Per il Corriere dello Sport il bosniaco sarà (ovviamente) in campo dal 1′, nel 3-5-1-1 con Henrikh Mkhitaryan trequartista a supporto. Questa è l’ultima variazione provata dal tecnico in queste settimane di ripresa, non avendo altri attaccanti a disposizione. Dzeko e Mkhitaryan come referenti offensivi avevano già giocato assieme nell’ultima amichevole, quella col Red Bull Salisburgo (vedi highlights). Un test che magari potrà dare qualche indicazione anche in vista delle partite ufficiali, non mancando più tanto (diciotto giorni) a Inter-Napoli. A Dzeko, in attesa del big match, oggi saranno chiesti i gol in Betis-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona