Betis-Inter, a Siviglia l’amichevole che avvia le prove per il Napoli

Betis-Inter è la terza delle cinque amichevoli di dicembre per la squadra di Inzaghi. Alle 18, all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, si comincia a fare sul serio in vista del Napoli.

IL TEST – Dopo le due partite di Malta adesso Betis-Inter ha un valore superiore. L’amichevole comincia a essere molto più probante, visto il valore degli avversari (hanno vinto il girone di Europa League con la Roma) e il fatto che si cominci a intravedere il big match col Napoli. Mancano a oggi diciotto giorni alla supersfida che apre il 2023 a livello ufficiale, non più tantissimi. I Mondiali sono ormai alla fine, con la finale domani pomeriggio, e il calcio di club è ormai alle porte. Per questo Simone Inzaghi si ritrova con una partita che dà, oltre al test per tornare in forma, novanta minuti per fare le prime prove generali in vista del rientro in campo vero e proprio.

ANCORA NON AL COMPLETO – L'Inter che affronterà il Real Betis non sarà certo quella che si vedrà poi col Napoli. Non sono partiti Joaquin Correa, Romelu Lukaku e André Onana, oltre a Danilo D'Ambrosio e al giovane Mattia Zanotti, in più Lautaro Martinez è ancora ai Mondiali (come l'infortunato Marcelo Brozovic, oggi fuori in Croazia-Marocco). Una lunga serie di indisponibili, per vari motivi, che dà una doppia certezza: Edin Dzeko in attacco e Samir Handanovic in porta. Con la possibilità di cambiare di nuovo modulo, dal 3-5-2 al 3-5-1-1. Ma per il resto sarà squadra "vera", anche perché il Betis non vuole fare brutta figura davanti al suo pubblico (vedi articolo).