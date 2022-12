Bellanova vuole convincere l’Inter, con il Betis cerca minuti importanti – TS

Oggi pomeriggio l’Inter sfiderà il Real Betis nella terza amichevole di dicembre (vedi articolo). Questa partita può essere utile per molti calciatori che cercano la riconferma anche per il prossimo anno e che quindi ambiscono ad avere più spazio in rosa. Uno di questi è Bellanova che secondo Tuttosport in questa serie di test vuole dimostrare di meritare il riscatto dal Cagliari.

IN CERCA DI SPAZIO − Real Betis-Inter oggi alle ore 18 rappresenta per i nerazzurri il test più complicato di questa preparazione invernale. La squadra spagnola sulla carta è un’avversaria molto ostica da affrontare. Gli uomini di Simone Inzaghi sono però reduci da due belle amichevoli e desiderano continuare a far vedere quanto di buono fatto finota. I segnali più incoraggianti sono arrivati da quei calciatori che nella prima parte di stagione hanno avuto meno spazio. Uno di questi è Raoul Bellanova che nel 2023 si gioca la riconferma in nerazzurro. Da quanto si legge su Tuttosport il giovane talento azzurro vuole dimostrare di poter essere un giocatore da Inter. Per farlo è pronto a sfruttare a pieno ogni minuto che Inzaghi gli concederà, soprattutto in questa amichevole. L’obiettivo principale di Bellanova è quello di meritarsi il riscatto dal Cagliari e guadagnare posizioni nelle gerarchie. Prima della sosta e in questa serie di amichevoli, ha fatto vedere di avere grandi potenzialità e ampi margini di miglioramento. Oggi sarà un altro test per Bellanova, che vuole dimostrare di valere l’acquisto a titolo definitivo nel 2023.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna