L’Inter domani affronta il Real Betis: come arrivano gli spagnoli alla gara

Domani alle 18.00 l’Inter affronterà il Real Betis, la terza amichevole dopo quelle vinte contro il Gzira United e il Salisburgo.

AMICHEVOLI – L’Inter continua il suo programma per ripartire al meglio dopo la sosta. In programma domani la terza amichevole contro il Real Betis. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto le prime due contro Gzira United e Salisburgo senza troppi problemi. Ora il livello si alza, affrontando gli spagnoli. Oltre ai giocatori impegnati al Mondiale, chi sicuramente non sarà a Siviglia è Romelu Lukaku. L’Inter vuole procedere con cautela con il recupero del belga (vedi articolo).

BETIS – Il Real Betis è attualmente sesto nella Liga con 24 punti. A pari merito con l’Atletico Bilbao e l’Atletico Madrid. Al primo posto nella Liga c’è il Barcellona che guida con 37 punti, seguito dal Real Madrid con 35. Gli spagnoli hanno già giocato diverse amichevoli, in cui non sono andati benissimo. Quattro amichevoli e tre sconfitte: il Betis ha perso 4-0 contro il River Plate, 5-0 e 1-0 contro il Colo Colo e ha battuto invece il Manchester United 1-0. L’unica rete segnata dal club andaluso è di Nabil Fekir.