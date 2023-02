Lukaku migliora! De Vrij annulla Zapata. Darmian attaccante: le pagelle – CdS

Lukaku riproposto in attacco con Lautaro Martinez dopo tanto tempo. L’Inter crea problemi all’Atalanta, ma la forza della squadra è soprattutto in difesa anche nonostante l’assenza di Milan Skriniar. Stefan de Vrij annulla Duvan Zapata, mentre Matteo Darmian sigla il gol vittoria come fosse un vero attaccante. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter in crescita contro l’Atalanta, meglio nel secondo tempo quando la squadra ha aumentato il pressing e trovato il gol con insistenza meritando la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Matteo Darmian è stato indubbiamente il migliore in campo: disciplinato come sempre, se la cava sia da esterno che da difensore al posto di Milan Skriniar. Nel secondo tempo manda l’Inter in vantaggio con una rasoiata di sinistro più da attaccante che da difensore: voto 7,5. Come lui anche Stefan de Vrij, che ha letteralmente annullato Duvan Zapata e poi Hojlund: voto 7. Altra grande prestazione di Nicolò Barella, che difende e salta l’uomo creando superiorità in attacco: voto 6,5. La classe di Hakan Calhanoglu fa la differenza in campo, sbagliando poco o niente, colpisce anche un palo con Musso battuto: voto 7 anche per lui. Robin Gosens sempre più sicuro e più continuo nei rendimenti, motivato contro la sua ex squadra: voto 6,5. Romelu Lukaku torna titolare ed evidenzia qualche progresso importante: voto 6. Lautaro Martinez ancora capitano dell’Inter, è una furia su tutti i palloni.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti