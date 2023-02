Darmian, l’uomo giusto al momento giusto: in Inter-Atalanta si sdoppia

Matteo Darmian segna il gol decisivo in Inter-Atalanta, che vale il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Prestazione perfetta per il 36.

SEMPRE DECISIVO – Per certi versi, Matteo Darmian era l’uomo più atteso di Inter-Atalanta. A lui l’onere di sostituire Milan Skriniar, pilastro della difesa nerazzurra. E contro un attacco capace di segnare 22 gol nell’ultimo mese. Ebbene, il numero 36 si è confermato una garanzia per Simone Inzaghi. Mettendo la firma sulla partita col gol che vale la vittoria e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Una rete che è “solo” la ciliegina di una prestazione ottima.

GRANITICO – Il gol di Darmian arriva al termine di una delle poche sortite difensive del numero 36. Un sinistro morbido ma perentorio, che abbatte le resistenze dell’Atalanta. Ma nella sua prestazione c’è molto altro (qui il suo voto). Tra i giocatori dell’Inter, è quello che tocca più palloni (86) in assoluto. E li distribuisce con estrema precisione (9 passaggi su 10 riusciti). Qui vediamo la heatmap della sua partita (presa da Sofascore):

Titolare al posto di Skriniar, Darmian presidia perfettamente la zona destra della trequarti difensiva dell’Inter. Vincendo 8 contrasti su 12. Recuperando 9 palloni (il migliore insieme a Nicolò Barella). E mettendo insieme anche 4 salvataggi. Una prestazione ai limiti della perfezione tanto in difesa quanto in attacco per il numero 36. Che ancora una volta risponde – egregiamente – presente quando viene chiamato in causa.