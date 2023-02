Ferlaino: «Solo il Napoli al comando, le altre fuori per diversi motivi»

Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli campione d’Italia negli anni 1986-1987 e 1989-1990, ha rilasciato un’intervista in cui parla del Napoli e dei motivi per i quali la squadra di Spalletti non hanno rivali.

UNA SOLA AL COMANDO – Ecco il commento di Corrado Ferlaino riguardo alle presunte pretendenti del Napoli, che per un motivo o per l’altro non riescono a tenere il passo dei partenopei: «De Laurentiis è stato bravissimo e anche fortunato, un merito non irrilevante perché bisogna sapersi guadagnare l’attenzione della sorte e poi è indispensabile essere bravo nel gestirla. Ma aver Giuntoli, un fuoriclasse, gli ha semplificato la vita. Il mercato dell’estate scorsa ha pochi, mi verrebbe dire nessun precedente. Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano