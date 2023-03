Lukaku doveva tirare il primo rigore di Spezia-Inter? Il dubbio

La sensazione è che Lukaku dovesse – o comunque potesse – calciare il primo rigore di Spezia-Inter, quello parato da Dragowski a Lautaro Martinez. Le immagini sono piuttosto eloquenti in tal senso.

LUKAKU-LAUTARO MARTINEZ, IL CASO – È il 13′ di Spezia-Inter, punteggio di 0-0. L’arbitro Livio Marinelli, dopo lunga attesa per andare al VAR, ha punito col rigore l’intervento scriteriato di Mattia Caldara su Danilo D’Ambrosio sul quale aveva inizialmente sorvolato. La palla la prende Lautaro Martinez, non certo un cecchino: sei errori su diciassette da quando è all’Inter, diventano sette su diciotto pochi secondi dopo. Al limite dell’area Romelu Lukaku si gira verso la panchina, indicando il compagno e dicendo qualcosa. Non è chiaro di cosa stessero discutendo, ma la sensazione è che il numero 90 indicasse come fosse lui il rigorista designato. Simone Inzaghi non ha chiarito dopo la partita (vedi articolo), ma il dubbio pesante resta. Così come resta l’incredulità sul come si faccia a preferire Lautaro Martinez come rigorista rispetto a Lukaku, che con l’Inter ha uno score di diciassette realizzazioni su undici conclusioni dal dischetto. Un errore, l’ennesimo, di una serata inaccettabile e dalle ripercussioni nerissime sulla stagione. Che – forse – poteva essere evitato solo cambiando il rigorista, da Lautaro Martinez a Lukaku.