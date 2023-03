Inzaghi: «Tanti gol divorati, mancata cattiveria! Lautaro Martinez…»

Simone Inzaghi ha parlato su Dazn dopo il KO dell’Inter contro lo Spezia per 2-1. Il tecnico nerazzurro ha provato a spiegare l’incredibile ennesimo tracollo in trasferta

DELUSIONE − Il rammarico di Inzaghi: «Delusione, sarà una nottata brutta ma martedì abbiamo un ottavo di finale. Una sconfitta così fa male, ci voleva più cattiveria per trovare il gol. Nel primo tempo non dovevano andare al riposo 0-0. Mi prendo le responsabilità della sconfitta, i ragazzi hanno messo tutto. Bisognava essere più cinici, dalle sconfitte si esce più forti. Per quanto riguarda la prestazione, la squadra ha tenuto bene il campo ma il risultato non ci soddisfa. Primo rigore? Lukaku e Lautaro Martinez sono i due nostri rigoristi. Con l’Udinese, Lautaro era in panchina e ha tirato lui. Bravo Dragowski, non mi soffermo sul rigore ma sui 30 tiri. Dopo il pareggio c’è stata l’occasione da rigore loro e non dovevamo concederlo. La gerarchia rigori? Di volta in volta sceglieremo».

MANCANZA DI CATTIVERIA − Inzaghi così sui tanti gol sprecati: «Visto grande sconforto, sconfitta che fa molto molto male. Il calcio non fa sconti, siamo andati a salutare i nostri tifosi che chiaramente non erano contenti. La squadra ha dato, ma una sconfitta in questi termini non ci va bene. Abbiamo approcciato bene la gara con convinzione, abbiamo preso due tiri in porta e abbiamo preso due gol. C’è qualcosa da aggiustare. Il nostro percorso a San Siro lo sappiamo, fuori dobbiamo cambiare questo trend. Sconfitta, ripeto, che fa male. Fra tre giorni abbiamo una partita importantissima per la nostra stagione. Mal di trasferta? Percorso che non ci soddisfa, l’anno scorso è stato diverso. Dovevamo avere più convinzione stasera. Fortuna? Non ci credo tantissimo nel calcio, va cercata. Dovevamo essere più cattivi».