Arrigoni: «Inter, trasferte da ottavo posto. Inzaghi senza pungo se…»

Dopo alcune situazioni emerse in Spezia-Inter, Arrigoni dice la sua sull’atteggiamento di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend” su Sportitalia.

PESSIMA MARCIA – Claudio Arrigoni non trova adeguati alcuni atteggiamenti di Simone Inzaghi (vedi intervista). Ecco il pensiero del giornalista, intervenuto su Sportitalia dopo Spezia-Inter: «Trovo sbagliate le dichiarazioni di Simone Inzaghi sulla questione rigoristi. Non puoi semplicemente dire che Lautaro Martinez e Romelu Lukaku erano in campo entrambi perché dimostri di non avere in pugno la situazione. Se avesse detto di non essere intervenuto perché aveva fiducia nell’argentino sarebbe stato diverso. Non puoi dire “Che facciano loro” perché altrimenti manca qualcosa. Ma, comunque, nell’Inter di problemi ce ne sono parecchi e non so se Inzaghi li abbia capiti benissimo. Fuori casa l’Inter ha una marcia pessima, da settimo-ottavo posto. Però non c’è un dato in cui i nerazzurri non abbiano sovrastato lo Spezia. Per cambiare l’inerzia della partita bastava poco».