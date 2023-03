Lombardo: «Inzaghi? Per me problemi con dei giocatori. Troppi indizi…»

Lombardo dice la sua sulla situazione fra l’Inter e Inzaghi (vedi intervista). Il giornalista, intervenuto nello studio di Sportitalia, individua dei problemi di fondo. Di seguito le sue considerazioni espresse nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”.

INDIZI – Marco Lombardo pensa che fra Simone Inzaghi e l’Inter vi siano dei problemi. Intervenuto nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”, il giornalista afferma: «L’Inter è stata sfortunata ma il secondo tempo è stato imbarazzante perché non puoi prendere un gol del genere. Poi, come al solito, dopo che subisce la rete per un po’ si ammoscia. Riesce a recuperare e, dopo un minuto, fa un’altra scemata del genere. Non si può sempre dare la colpa all’allenatore ma troppi indizi fanno capire che a Simone Inzaghi qualcosa è sfuggito. Secondo me l’allenatore ha qualche problema con diversi giocatori. Noi avevamo la presunzione che gli acquisti fatti dall’Inter sarebbero stati valorizzati. Ha preso Kristjan Asllani e non sappiamo perché non tocca più palla da 6-7 partite».