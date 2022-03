Liverpool-Inter, Mateu Lahoz senza errori. Giusto il rosso: la moviola – CdS

Liverpool-Inter, Mateu Lahoz (arbitro della finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Chelsea) fischia poco e bene, e secondo la moviola del Corriere dello Sport non commette errori.

MOVIOLA – Liverpool-Inter, uno caso da segnalare è il rosso ad Alexis Sanchez: nel recupero del primo tempo Alexis Sanchez interviene fuori tempo, con il pallone già andato via e con la gamba alta sul ginocchio di Thiago: Lahoz estrae il giallo (se avesse dato il rosso il VAR non sarebbe intervenuto). Nella ripresa, nuovo intervento, stavolta Sanchez tocca il pallone per primo ma sullo slancio finisce con i tacchetti sul piede di Fabinho, secondo giallo che ci sta. Voto 6,5 per l’arbitro spagnolo

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna