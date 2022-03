Costacurta: «Inter, col Liverpool colpa di Sanchez! Un successo Inzaghi»

L’Inter tra andata e ritorno ha dimostrato buona personalità con il Liverpool, pur non riuscendo a conquistare i quarti di Champions League. Costacurta a Sky Sport dà i giusti meriti a Inzaghi, mentre tira le orecchie a Sanchez.

LODI AL TECNICO – L’Inter dopo la sconfitta a San Siro con il Liverpool vince ad Anfield ma senza compiere l’impresa. Alessandro Costacurta fa un’analisi generale: «Io credo che al sorteggio ognuno di noi si aspettasse un Liverpool straripante, che avrebbe asfaltato l’Inter o almeno questa era la percezione. Questo è un successo è dell’allenatore, in 180 minuti l’Inter è stata all’altezza del Liverpool. I numeri dicono che non c’è stato un dominio, vero che i Reds hanno preso tre pali ma in realtà se andassimo a cercare le occasioni per andare in porta sarebbero più quelle dell’Inter. Quindi dire è colpa dell’allenatore no, oggi invece per me è colpa di Alexis Sanchez che ha fatto una sciocchezza pazzesca. Io allenatore dico lo tengo in campo lo stesso, poi però la rifai. Chiaro che le altre squadre questi errori non li fanno, le squadre inglesi non li fanno e i dettagli sono fondamentali».