Lecce subito in campo in gara ufficiale prima della sfida con l’Inter!

Il Lecce, primo avversario dell’Inter in campionato per la Serie A 2022-23, scenderà in campo in una gara ufficiale qualche giorno prima dei nerazzurri (vedi QUI).

PRIMA DELL’INTER – Il Lecce prima di scendere in campo per la prima giornata di Serie A 2022-2023 contro l’Inter sabato 13 agosto, venerdì 5 sarà impegnata contro il Cittadella per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. La gara si disputerà alle ore 21:00 presso lo stadio Via del Mare.