Rovida, primo passo verso i grandi: presto nuova esperienza in Serie C – Sky

Rovida dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con l’Inter agli ordini di Cristian Chviu, è pronto per una nuova esperienza in Serie C.

NUOVA ESPERIENZA – William Rovida, portiere titolare quest’anno dell’Inter Primavera e protagonista dello scudetto, secondo quanto riportato da Sky Sport è a un passo dal vestire la maglia della Carrarese, squadra che milita attualmente in Serie C.