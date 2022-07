Inter, partitella in corso con Lukaku in campo: che entusiasmo per il suo ritorno – Sky

L’Inter in questi minuti sta concludendo la seconda seduta di allenamento con una partitella. Grande entusiasmo per il ritorno di Lukaku ad Appiano Gentile.

CHE ENTUSIASMO – L’Inter in questi minuti è in campo per una partitella con Romelu Lukaku in campo, così come i nuovi arrivati oggi Lautaro Martinez e Joaquin Correa e il resto dei compagni già presenti in questi giorni. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, c’è grande entusiasmo per il ritorno del belga alla Pinetina, lui stesso vorrebbe che questa giornata non finisse mai. L’ex Chelsea è arrivato con grande voglia questa mattina ed è da oltre dieci ore al Centro Sportivo Suning. Tanto entusiasmo per il suo ritorno. Anche oggi tanti tifosi sono arrivati molto presto per abbracciarlo e adesso sono tornati per salutare i propri beniamini.