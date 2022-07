Lecce, oggi doppia seduta e seconda amichevole: Baroni con tanti assenti

Il Lecce allenato da Marco Baroni anche oggi si è riunito per una doppia seduta di allenamento. Nel pomeriggio la seconda amichevole del pre-campionato con diversi assenti assenti.

DOPPIA SEDUTA – Il Lecce questa mattina si è riunito in allenamento per una seduta d’allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria mentre nel pomeriggio sono stati impegnati nella seconda uscita amichevole del ritiro pre-campionato contro il Rovereto terminata 7-0 (vedi QUI). Sette anche il numero di assenti nel corso dell’amichevole: da Frabotta (nuovo arrivato), a Majer, ma anche Gargiulo, Simic, Mommo, Cultraro e Bjorkengren. Anche per domani è prevista una doppia seduta d’allenamento.

Fonte: uslecce.it