Ujkani stravede per Asllani: «È il nuovo Pirlo, può diventare un fenomeno»

Asllani ha realizzato il primo gol con l’Inter durante la partitella amichevole contro la Milanese (vedi articolo). Su di lui si è espresso l’ex compagno all’Empoli, Samir Ujkani a Radio Sportiva

FENOMENO − Ujkani non ha dubbi sulle qualità di Asllani: «Appena l’ho visto allenarsi con la Primavera ho capito subito che era forte. Contento che abbia fatto questo passo verso l’Inter. Giusto sia andato in un club così importante, per giocare ad un alto livello e confrontarsi coi campioni. Ha qualità, ha solo bisogno di entrare nel sistema di gioco. Spero che per lui vada bene. Io lo ritengo il nuovo Andrea Pirlo del calcio italiano. Ha tutto per diventare un fenomeno».