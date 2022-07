Lecce, seconda amichevole in questo precampionato: sette gol al Rovereto

Il Lecce vince la seconda amichevole di questo precampionato, giocata oggi alle 17. Contro il Rovereto termina sul punteggio di 7-0.

SECONDA AMICHEVOLE – Il Lecce scende in campo per la seconda amichevole di questo precampionato dopo il 14-1 contro il Postal Calcio, oggi i giallorossi si sono imposti per 7-0 contro il Rovereto. Decisive le reti di Helgason e Colombo, entrambi autori di una doppietta, ma anche di Berisha, Rodriguez e un autogol. Il Lecce, avversario dell’Inter alla prima giornata di Serie A, scenderà in campo merocledì 13 luglio contro i tedesci del Bochum.