Marianella: «Onana spettacolare ed estroverso, abituato anche ad errori»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Onana. Il nuovo portiere dell’Inter, a detta del giornalista, alterna parate incredibili a strani errori

SPETTACOLARE − Massimo Marianella descrive il nuovo portiere dell’Inter, Onana: «Credo che André Onana sarà il titolare. Arriva da un momento difficile vista la squalifica, ha giocato poco e non benissimo. È un portiere moderno, anche troppo, veramente stile Ajax. È abituato a maglie pesanti avendo vestito Barcellona e Ajax, fa parate straordinarie ma è abituato anche a fare qualche errore strano. Ha scelto l’Inter perché ha avuto garanzie. Se non sarà titolare dall’inizio, lo sarà in corso d’opera. Sarà un portiere spettacolare, molto estroverso come giocatore, vedremo anche qualche erroruccio».