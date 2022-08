Lecce-Inter, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Lecce-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 (vedi informazioni). Partita valida per la 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima stagionale. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Lecce-Inter

INDISPONIBILI/NON CONVOCATI: 16 Salcedo, 33 D’Ambrosio (infortunato), 42 Agoumé, 50 Casadei e Dalbert (infortunato).

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A DISPOSIZIONE: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 A. Bastoni.

BALLOTTAGGI: Federico Dimarco leggermente favorito su Alessandro Bastoni in difesa.

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite al Lecce di Marco Baroni.

