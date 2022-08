Inter e Milan, parte una nuova sfida a distanza! Ecco a chi si affida Inzaghi

Inter e Milan pronte a inaugurare una nuova sfida a distanza, in attesa del primo derby della stagione in programma il 3 settembre. Le due squadre milanesi sono state le grandi protagoniste dello scorso campionato, vinto poi dai rossoneri. Ecco quale dev’essere la marcia in più dei nerazzurri

SFIDA A DISTANZA – Inter e Milan pronte a lanciarsi una nuova sfida a distanza. I rossoneri, che scenderanno in campo alle ore 18.30 a San Siro contro l’Udinese, partono con lo scudetto sul petto. Uno scudetto scucito proprio dalle maglie dei rivali cittadini al termine di un’appassionante botta e risposta all’ultimo respiro. Certamente la squadra di Simone Inzaghi parte con il dente avvelenato, consapevole di aver sprecato una grande occasione anche per demeriti personali, senza nulla togliere al meritato traguardo degli uomini di Stefano Pioli. La marcia in più, già a partire da Lecce, dovrà essere proprio quella. Senza dimenticare il primo vero faccia a faccia stagionale che andrà in scena alla quinta giornata, ovvero il 3 settembre.

PRIMO ATTO – Inzaghi si affida a Romelu Lukaku, molto carico e motivato da quando ha fatto ritorno a Milano. E poi al suo gemello del gol, ovvero Lautaro Martinez che pur di rimanere in nerazzurro e ricomporre la coppia con l’amico/compagno belga ha rifiutato offerte sicuramente lusinghiere. Gli ingredienti per un nuovo e appassionante confronto ci sono tutti: oggi è solo il primo atto.