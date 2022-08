Lecce-Inter, Baroni ridisegna la difesa! Due ballottaggi in attacco – Sky

Lecce-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, match valevole per la prima giornata di Serie A. Se Inzaghi ha un piccolo dubbio in difesa (vedi articolo), Baroni ha l’intero reparto arretrato da ridisegnare. Due ballottaggi in attacco. Di seguito le ultime di Sky Sport

DEFEZIONI – Lecce-Inter è una delle primissime sfide di questa nuova stagione di Serie A nonché tra le più attese. Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, ha qualche problema in difesa dove dovrà rinunciare alla coppia difensiva titolare, ovvero Tuia e Dermaku, entrambi alle prese con problemi fisici. Al loro posto saranno presenti il neo acquisto Cetin e Blin, adattato in un ruolo non suo. In attacco Baroni ha invece l’imbarazzo della scelta e infatti i ballottaggi sono ben due: Ceesay-Colombo con il primo in vantaggio per il ruolo di centravanti e Di-Francesco-Di Mariano nella posizione di esterno sinistro, anche qui il favorito è il primo. Il tridente verrà completato a destra da Strefezza, sicuro della sua titolarità. A centrocampo non dovrebbe farcela Askildsen.