Lecce-Inter, per cinque giocatori evento speciale coi tifosi alla vigilia

Nella vigilia di Lecce-Inter c’è il tempo per un ritrovo coi tifosi. A poco meno di ventiquattro ore dalla partita del Via del Mare, che apre la Serie A, cinque giocatori hanno incontrato dei piccoli sostenitori nerazzurri.

LA FESTA – Domani si giocherà Lecce-Inter, ma le celebrazioni in Salento sono già cominciate. Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra di Simone Inzaghi è arrivata in Puglia, accolta da diversi tifosi in festa. Alcuni di questi, dei bambini appartenenti ai club ufficiali della zona, hanno avuto l’opportunità di incontrare i propri idoli. Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e André Onana hanno partecipato a un evento della vigilia, salutando i sostenitori e fermandosi a fare foto e firmare autografi. Un momento divertente per passare la serata in attesa di Lecce-Inter, con il countdown ormai arrivato alla fine.