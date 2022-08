Precedenti Lecce-Inter: la vittoria manca da 13 anni, Recoba show multiplo

Per Lecce-Inter, domani alle 20.45, c’è da superare una tradizione negativa indicata dai precedenti: ben tredici anni senza vittorie. Nello storico della sfida in Salento occhio a quando Recoba è apparso al Via del Mare.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Lecce-Inter numero 19 in trasferta. Sono 10 le vittorie nerazzurre, ma la doppia cifra è lontana nel tempo: non arriva da uno 0-3 del 7 febbraio 2009, con i gol di Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo e Dejan Stankovic per la squadra di José Mourinho. Poi 5 pareggi, fra cui l’ultimo in ordine cronologico 1-1 il 19 gennaio 2020, e 3 sconfitte. Come gol fatti 32, 14 quelli subiti. Nella sola Serie A lo storico è 9-4-3, con 28 reti all’attivo e 12 al passivo. Le due squadre tornano ad affrontarsi alla prima giornata come nel 2019-2020: in quella circostanza, il 26 agosto 2019, facile 4-0 (vedi highlights). Fu il primo gol di Romelu Lukaku in Italia, gli altri di Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e Antonio Candreva.

Dei 72 gol di Alvaro Recoba con l’Inter, fra il 1997 e il 2007, ben 6 sono arrivati al Lecce: solo alla Roma ne ha fatti di più, 8, ma col doppio delle partite (16). Di questi 5 al Via del Mare, con le due doppiette decisive per gli 1-2 del 18 marzo 2001 e del 17 marzo 2002, dove devastò la difesa giallorossa con delle giocate sensazionali. In Salento è andato a bersaglio anche il 24 settembre 2000, in un 1-3 in Coppa Italia. Contando lo storico dei precedenti fra Inter e Lecce, incluse le partite a Milano, su 36 incontri 25 sono finiti ai nerazzurri, 4 ai pugliesi e 7 pareggi, con 80 gol segnati e 21 subiti.