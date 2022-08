Skriniar resta all’Inter, Inzaghi non vuole vedere più cessioni! Un’intesa – Sky

L’Inter non venderà più Skriniar, come da scelta attuale dopo le tante voci di quest’estate. Di Marzio, in collegamento da Parma per il ritorno di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha comunque qualche notizia partendo dalle dichiarazioni di Inzaghi in conferenza (vedi articolo).

LE MOSSE – Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato dell’Inter: «Aveva pensato di vendere Milan Skriniar solo se sarebbe arrivata un’offerta all’altezza, e non è arrivata. Aveva bloccato il sostituto, Gleison Bremer, non è riuscita a tenerlo bloccato e non avendo il sostituto adeguato, senza un rilancio reale del PSG, Skriniar resta all’Inter. Lo ha ribadito Simone Inzaghi, che non vuole più vedere giocatori in partenza. Dal punto di vista delle uscite c’è un’intesa fra Inzaghi e il management, ossia Piero Ausilio, Dario Baccin e Giuseppe Marotta: non devono esserci uscite. Poi non sono io Steven Zhang e dopo il calciomercato dipende dalle offerte che arrivano, ma l’idea è quella di non far uscire più nessuno».