Lecce-Inter formazioni ufficiali: Inzaghi risparmia solo tre titolarissimi!

Lecce-Inter in campo tra poco per la partita della 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:00 presso lo Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” di Lecce. Infortuni e rotazioni convincono Inzaghi a schierare una formazione così rimaneggiata da avere solo tre titolarissimi in campo dal 1′. Niente riposo a centrocampo per Mkhitaryan con Dimarco largo a sinistra e in attacco per il capitano Lautaro Martinez, che così vengono “risparmiati” nella mega rivoluzione. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Inter in Serie A

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 A. Gallo; 29 Blin ©, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 N. Sansone.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei; 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Joan Gonzalez, 18 M. Berisha, 22 Banda, 23 Sebastian Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris; 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 M. Sarr, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

