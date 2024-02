FOTO – Lecce-Inter, svelata la maglia di Lautaro Martinez e compagni!

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare alle ore 18. Inzaghi, che presenta molte rotazioni nell’undici titolare, punta alla vittoria per rispondere alla Juventus e non frenare la sua marcia scudetto. Intanto il club nerazzurro svela la maglia di giornata

MAGLIA – Lecce-Inter è la partita valevole per la ventiseiesima giornata che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Via del Mare. La squadra nerazzurra, prima in classifica, nel 2024 ha solo vinto e anche in Salento spera di ripetersi, anche per rispondere alla vittoria dell’ultimo minuto della Juventus. Intanto l’Inter svela la maglia che indosseranno Lautaro Martinez e compagni: è la seconda, quella bianca.

La divisa c’è, ora si attende solo il fischio d’inizio.