Juventus, torna la fortuna! Gol vittoria a tempo scaduto col Frosinone

Juventus-Frosinone è terminata con il punteggio di 3-2. La squadra di Allegri prima va avanti e poi va sotto con i ciociari prima di rimontare e vincere all’ultimo secondo

REPORT – La Juventus torna a vincere dopo cinque partite e batte il Frosinone sul 3-2 con il marchio di fabbrica della stagione: gol a tempo scaduto con un difensore. La partita parte bene per i bianconeri che trovano il vantaggio al 3′ col solito Vlahovic. Poi, come sempre, la squadra di Allegri rallenta e da modo agli ospiti di riorganizzarsi e cominciare a pungere. Il pari del Frosinone arriva al 14′: Cheddira sfrutta un cross perfetto dalla destra di Zortea e di testa insacca in mezzo a quattro maglie della Juventus. Il clamoroso vantaggio del Frosinone arriva al 27′: bel pallone di Valeri per Brescianini che col destro batte Szcesny e trova la rete dell’1-2. Dura poco la gioia del Frosinone perché 5′ minuti dopo Vlahovic ribadisce la parità con un piazzato di sinistro dopo un’azione convulsa in area. Nella ripresa non succede quasi niente ma al 94′ arriva l’episodio decisivo: corner dalla sinistra, spizzata di testa di Vlahovic che trova Rugani sul secondo palo. Il difensore imbuca da pochi passi ma da posizione defilata e regala tre punti ad Allegri. La Juventus, in attesa di Lecce-Inter, torna a -6 in classifica.