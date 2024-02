Dimarco: «Pensiamo a noi stessi. Vorranno metterci in difficoltà»

Dimarco ha parlato a Inter TV prima del fischio d’inizio di Lecce-Inter, gara in programma al Via del Mare alle 18. Si tratta della partita valida per la ventiseiesima giornata di campionato.

NOSTRA PARTITA − Dimarco ha presentato così il match di Lecce: «Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita e portare a casa la vittoria. Per il meteo non ci possiamo far niente, dobbiamo fare la nostra partita e basta. Il Lecce gioca in casa, hanno i tifosi dalla loro parte, faranno una grande partita per metterci in difficoltà».