Lecce-Inter è anche Baroni-Inzaghi: un precedente, in gol un ex nerazzurro

Lecce-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 al “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Da una parte il neo promosso Marco Baroni (che in Serie A ci è già stato) e dall’altra Inzaghi. Quali e quanti sono i precedenti tra i due tecnici?

SFIDA TRA PANCHINE – Lecce-Inter è la partita che andrà in scena stasera alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”. La neo promossa pugliese all’esordio in campionato dovrà vedersela subito con i ben più blasonati nerazzurri che sicuramente avranno una pressione differente. La sfida nella sfida è ovviamente quella tra i due tecnici: da una parte Marco Baroni e dall’altra Simone Inzaghi. Quali e quanti sono i precedenti tra i due?

PRECEDENTI – Non molti, a dire il vero. Il match che andrà in scena stasera sarà infatti il secondo incontro tra i due mentre il primo in assoluto risale al campionato di Serie A 2018/2019 quando Inzaghi era ancora sulla panchina della Lazio mentre Baroni allenava il Frosinone. Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone a trionfare furono i biancocelesti con un gol messo a segno curiosamente proprio da un ex Inter, vale a dire Felipe Caicedo. L’unico precedente dunque premia l’attuale allenatore nerazzurro, ma stasera sarà tutta un’altra storia.