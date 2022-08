Lecce-Inter, Inzaghi non ha sciolto tutti i dubbi: una novità in difesa? – Sky

Lecce-Inter, match in programma stasera al Via del Mare alle ore 20.45, segna l’esordio in campionato dei nerazzurri di Inzaghi. Il tecnico ha ancora un dubbio da sciogliere in difesa. Di seguito le ultime di Sky Sport

DUBBIO – Lecce-Inter si giocherà stasera alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce che per l’occasione sarà pieno in ogni ordine di posto. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha chiarito alcuni dubbi di formazione, vale a dire Brozovic presente e arruolabile e Gosens titolare sulla corsia sinistra. Il tecnico aveva anche detto di avere ancora qualche piccolo dubbio, dubbio che secondo le ultime di Sky Sport riguarda la difesa. Il ballottaggio è infatti tra Bastoni, al momento favorito e Dimarco.

PROBABILE UNDICI – Per il resto tutto molto chiaro: Handanovic in porta; in difesa Skriniar, de Vrij e uno tra Bastoni e Dimarco; centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries a destra e Gosens a sinistra; attacco con Lukaku e Lautaro Martinez.