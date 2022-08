Bellanova più ombre che luci nell’Inter estiva. Tempo e fiducia per dribblare ancora Perisic

Bellanova non ha particolarmente brillato durante la pre-season nerazzurra. Il nuovo numero 12 dell’Inter non ha lasciato alcun segno particolare nelle amichevoli disputate dai nerazzurri. Per il classe 2000, però, c’è ancora moltissimo tempo per dimostrare di meritarsi il riscatto.

TANTE OMBRE ESTIVE – Raoul Bellanova si appresta a iniziare la sua prima stagione in un top club. Il giocatore arrivato in prestito dal Cagliari al momento è dietro Denzel Dumfries nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Sia per motivi di ambientamento sia per motivi tecnici. Il numero 12 nerazzurro non ha particolarmente brillato nelle amichevoli, tranne per un bel gol realizzato nell’allenamento congiunto contro il Novara (vedi video). Nella gara d’esordio contro il Lecce in programma questa sera, il classe 2000 partirà dalla panchina, pronto a subentrare in caso di bisogno e dimostrare il suo potenziale.

QUEL DRIBBLING SU PERISIC… – I dirigenti nerazzurri, al momento dell’acquisto di Bellanova, erano convinti di aver fatto un affare. Un profilo giovane e di ottima prospettiva per ringiovanire la rosa. Un talento da sgrezzare per Inzaghi, che sicuramente sarà rimasto colpito dal giovane ragazzo di Rho in occasione di Inter-Cagliari dello scorso anno. La gara terminò 4-0 per i meneghini ma Bellanova impressionò per le qualità fisiche e per una discreta tecnica individuale. Che gli ha permesso di mettere a sedere Ivan Perisic con una semplice finta. Che possa rappresentare questo dribbling un passaggio di testimone? È ancora presto per dirlo ma Bellanova è pronto per convincere la società a riscattarlo. La fascia destra non è ancora sua ma lavora per mettere pressione al titolare e ritagliarsi lo spazio che merita. Sulle orme dell’ex numero 14 croato dell’Inter, già dribblato una volta e pronto a diventare il modello di riferimento nel ruolo di quinto a tutta fascia.