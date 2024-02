Lecce-Inter, D’Aversa rilancia un’arma di formazione. Poi tre dubbi

Lecce-Inter alle 18 vedrà D’Aversa ritrovare in formazione un giocatore spesso prezioso, anche se non nella partita d’andata. Questi i probabili undici dei salentini.

L’UOMO IN PIÙ – In Lecce-Inter è atteso il rientro dal 1′ di Lameck Banda. Una contusione al ginocchio nel primo tempo due settimane fa col Bologna gli aveva impedito di esserci nella sconfitta per 2-0 contro il Torino, ora è tornato fra i convocati di Roberto D’Aversa. Che lo dovrebbe rimettere subito titolare, visto che ha lavorato per più giorni in gruppo. Con lui in attacco Pontus Almqvist sull’altra fascia, poi iniziano i dubbi. Il centravanti vede il ballottaggio fra Roberto Piccoli e Nikola Krstovic: il primo ha spesso colpito da subentrato (e all’Inter ha segnato il suo primo gol in Serie A, quando era allo Spezia nel dicembre 2020), il secondo sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo buio a seguito dell’exploit iniziale.

GLI ALTRI DUBBI – Nel Lecce che affronterà l’Inter da capire fra le scelte di D’Aversa anche chi saranno due dei tre centrocampisti. La certezza è Rémi Oudin, in gol nell’ultima in casa ossia la vittoria per 3-2 sulla Fiorentina. Poi toccherà a Joan Gonzalez o Mohamed Kaba come altro interno e a Ylber Ramadani o Hamza Rafia come centrale davanti alla difesa. Rispetto al solito non c’è il ballottaggio da terzino sinistro fra Antonino Gallo e Patrick Dorgu, perché quest’ultimo è squalificato così come Marin Pongracic. Significa che cambia mezza difesa, dove rimangono Valentin Gendrey e Federico Baschirotto, al fianco del quale agirà Ahmed Touba. A completare la formazione Wladimiro Falcone in porta, unico della rosa dei salentini ad aver giocato ogni singolo minuto in questa Serie A (2250′ su 2250′). Questa la probabile formazione di D’Aversa per Lecce-Inter: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; J. Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda.