Lecce-Inter, Audero preallertato! Una bagarre e 3 possibili cambi − Sky

Si avvicina Lecce-Inter, oggi antivigilia della partita che si giocherà domenica alle 18 al Via del Mare. Occhio ad Audero e agli eventuali cambi di Inzaghi.

DUBBI E INDICAZIONI − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti della giornata dell’Inter in vista del match contro il Lecce: «Sommer? Dubbi, da capire l’evoluzione dell’influenza. Se domani mattina sarà col gruppo ovviamente potrà essere a disposizione. In caso di forfait ci sarà Audero. Più di un cambio per Inzaghi: necessità per far riposare Pavard, Bastoni e Barella. In avanti ballottaggio Sanchez-Arnautovic. Le indicazioni di oggi fanno pensare al cileno, ma domani si capirà di più».