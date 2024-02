Arnautovic, dal Lecce al Lecce: titolare nel momento del bisogno

Marko Arnautovic in questa stagione ha il Lecce nel destino: proprio contro i salentini, nel girone di andata, fu la sua prima presenza da titolare in campionato in maglia Inter. Situazione che replicherà domenica alle 18.

UN GIRONE DOPO – Nel momento del bisogno, Marko Arnautovic si ritrova ad affrontare sempre la stessa squadra. Quel Lecce che già all’andata vide la sua prima presenza da titolare in Serie A, quando fu chiamato a sostituire l’indisponibile Lautaro Martinez. Domenica sarà di nuovo il suo turno, questa volta per sostituire Marcus Thuram. Contro i salentini Arnautovic all’andata mise a segno un pregevole assist di tacco per Nicolò Barella, che permise all’Inter di mettere in ghiaccio il risultato di una partita tosta. Adesso all’austriaco è richiesto un ulteriore step. Ovvero il gol, che ha già trovato anche contro Salernitana e soprattutto Atletico Madrid. Per rendersi ancora una volta decisivo, nel momento del bisogno.