Leao non l’unico recupero per Pioli prima di Inter-Milan – CdS

Il Milan si aggrappa al recupero di Rafael Leao per tentare la rimonta con l’Inter, ma il portoghese non sarà l’unico giocatore recuperato da Stefano Pioli in vista dell’euroderby. Di seguito le ultime notizie dal Corriere dello Sport.

ALTRO RECUPERO – Rafael Leao ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e può giocare il derby di ritorno di Champions League da titolare. Il portoghese, però, non è l’unico giocatore recuperato da Stefano Pioli prima di Inter-Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, anche Krunic è vicino al recupero. Per lui lavoro personalizzato e dovrebbe addirittura giocare titolare a centrocampo con Sandro Tonali.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello