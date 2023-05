Inter-Milan, Leao verso il recupero! Arma in più per Pioli – TS

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Rafael Leao va verso il recupero per Inter-Milan di domani sera. Il portoghese potrebbe rappresentare un’arma in più per Pioli

RECUPERO – Domani, in occasione di Inter-Milan, Stefano Pioli potrebbe contare anche su Rafael Leao. Il portoghese, assente all’andata per via di un guaio muscolare, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Per il numero 17 prevista oggi anche la parte tattica. Il lavoro svolto subito dopo la partita con la Lazio ha dato i frutti. Lo stop è arrivato in tempo utile per evitare che l’elongazione all’adduttore della coscia destra potesse diventare qualcosa di più serio. Il ritorno di Leao sarà importante per i rossoneri, che cercheranno una rimonta storica e per farlo avranno bisogno anche del classe ’99.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara